Врач объяснила, может ли МРТ привести к раку

Одни люди бегут делать МРТ буквально при любом недомогании, другие считают, что этого исследования нужно любой ценой избегать. Чекалина Марина Игоревна, врач-рентгенолог, главный врач “Московских центров МРТ” развеяла главные мифы про магнитно-резонансную томографию.

Может ли МРТ вызвать рак?

Сначала нужно разделить КТ и МРТ. КТ - это лучевой метод исследования, проводится строго по назначению врача, доза, полученная во время исследования, обязательно учитывается, чтобы избежать отрицательного воздействия на организм ионизирующего излучения. В высоких дозах оно действительно может повреждать ДНК клеток и увеличивать риск развития онкологии.

МРТ не имеет ничего общего с рентгенографией и КТ, которые использует для диагностики ионизирующее излучение. Но МРТ работает совершенно по другому принципу: для получения изображения используется переменное магнитное поле высокой мощности и ответные импульсы от молекул воды (электромагнитные волны),тот самый резонанс. Эта энергия никак не влияет на органы и структуры и организма и абсолютно безвредна. Именно поэтому МРТ можно проводить так часто, как это нужно.

С любыми имплантатами МРТ делать нельзя

Далеко не все инородные тела в организме — противопоказание для МРТ. Например, титановые имплантаты (зубные и не только), большинство видов коронок и брекетов, кохлеарные слуховые имплантаты никак не мешают диагностике, потому что не взаимодействуют с магнитным полем. А вот иные металлические конструкции, кардиостимуляторы и электронные медицинские приборы обычно под запретом. В любом случае, о наличии инородных тел в организме нужно обязательно сказать врачу, а не пытаться сделать выводы самостоятельно.

Контраст для МРТ очень токсичный

В некоторых случаях перед проведением МРТ в организм через вену вводят контрастное вещество — оно нужно буквально для того, чтобы “подсветить”, лучше визуализировать выявленную патологию. Контраст делает изображение еще более четким, и такие исследования незаменимы для точной диагностики различных новообразований в онкологии и не только. Как правило, используются препараты на основе гадолиния — радиоземельного элемента, который выводится из организма с мочой и не оказывает токсичного действия. Эти препараты были одобрены FDA еще в 1998 году, и с тех пор их применяли для диагностики 300 миллионов пациентов. Побочные эффекты встречаются крайне редко — это может быть небольшая аллергическая реакция или боль в месте введения препарата. Серьезные проблемы из-за контраста могут быть у пациентов с тяжелыми поражениями почек или аллергией на контраст — тут, конечно, нужна консультация врача.

МРТ — это только для позвоночника

У многих МРТ ассоциируется только с диагностикой болей в спине, и очень зря. МРТ позволяет визуализировать внутренние органы, кости, мышцы, кровеносные сосуды, мягкие ткани. С помощью этого исследования мы определяем новообразования, участки воспаления в организме, грыжи межпозвоночных дисков, артрит, опухоли, кисты, полипы и не только. МРТ незаменимо для диагностики многих заболеваний, поражающий нервную систему, внутренние органы, суставы.

Все аппараты МРТ одинаковые

Это совсем не так. Во-первых, томографы бывают открытыми и закрытыми: с широким и обычным туннелем. В открытом томографе пациент может свободнее расположиться и не мучаться от клаустрофобии, но качество изображения обычно ниже, чем в закрытом. Также аппараты различаются уровнем мощности: от 0,5 тесла до 3 тесла и выше. У них будет разный уровень детализации и шума. Чаще всего в клиниках применяются томографы 1,5 тесла, этого достаточно для большинства клинических задач.

К МРТ нужна специальная подготовка

Никаких особенных манипуляций не требуется. Вы можете есть, пить, принимать свои обычные лекарства, если врач не назначил обратное. Наденьте удобную одежду, в которой вам будет комфортно лежать. Лучше обойтись без металлических застежек и украшений — все это придется снять. Если у вас есть сильная боязнь замкнутого пространства, обсудите с врачом, как снять тревогу. Некоторым пациентам даже назначают легкие седативные препараты перед МРТ — это нормально.