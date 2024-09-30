Нутрициолог предупредила об опасности дубайского шоколада

В сети появился новый тренд – дубайский шоколад. Это плитки из молочного шоколада с тягучей ореховой начинкой, тестом катаифи из тонких волокон и фисташковой или кунжутной пастой. Новый вид десерта активно набирает популярность у поклонников сладостей.

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Однако, уверена нутрициолог Жанна Садовская, злоупотреблять таким десертом не стоит. Дело в том, что дубайский шоколад отличается высоким содержанием сахара. В результате регулярное употребление десерта может привести не только к лишнему весу, но и серьезным проблемам со здоровьем, рассказала в разговоре с URA.RU врач.

Сахар – быстрый углевод, который, попав в организм, быстро повышает уровень глюкозы, а затем и инсулина.

«Получается инсулиновая бомба — такая большая концентрация сахара в одной маленькой порции быстро попадает в кровь», - рассказала Садовская о принципе воздействия на организм дубайского шоколада.

Не стоит забывать о том, что тесло для такого шоколада жарят. При этом используют трансжиры. Они повышают уровень плохого холестерина в крови, что ведет к проблемам с сердцем и сосудами.

По этой причине человеку, у которого наблюдается нарушение углеводного обмена, такой шоколад лучше даже не пробовать, уверена врач.

Если отказаться от шоколада невозможно, ученые советуют делать выбор в пользу сладости с высоким содержанием какао. Он выступает в качестве пребиотика, помогая уравновесить состав бактерий в кишечнике. Пребиотики не перевариваются в верхних частях желудочно-кишечного тракта, но благотворно влияют на микрофлору толстого кишечника.

Кроме того, обогащенный пробиотиками шоколад способствует синтезу полезных жирных кислот, которые регулируют аппетит и энергетический баланс.