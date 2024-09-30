Специалисты рассказали, как избежать гриппа

Чтобы избежать гриппа, можно вакцинироваться, рассказал в беседе с aif.ru главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов. По его словам, каждый новый сезон меняется состав вакцины от инфекции, поэтому рекомендуется прививаться ежегодно.

Основной и эффективной мерой профилактики гриппа является вакцинация. Введение в организм вакцины не вызывает заболевание, но путем выработки защитных антител стимулирует иммунную систему для борьбы с инфекцией, — объяснил специалист.

Инфекционист отметил, что отечественные вакцины, которые есть в пунктах вакцинации и поликлиниках, защищают от всех актуальных вариантов гриппа. Рекомендуется прививаться до подъема заболеваемости, то есть начиная с сентября.

Больше всего прививка нужна людям старше 60 лет, детям с шести месяцев и беременным женщинам, добавил Чуланов. Кроме того, в группе риска люди, у которых есть хронические заболевания сердца, легких, сосудов, а также диабет или избыточный вес. Учителям, медикам, студентам и работникам сферы транспорта и обслуживания тоже рекомендуется делать прививку.

Ранее врач-терапевт Евгений Тарасов посоветовал придерживаться сбалансированного питания, чтобы восстановиться после таких сезонных инфекционных болезней, как грипп, ОРВИ или коронавирус. По его словам, в рационе должны быть белки.