Кардиолог: боль в груди может быть признаком инфаркта

Сильная давящая боль в груди, которая может отдавать в левую руку (реже и в правую), плечо, лопатку, нижнюю челюсть, является одним из главных признаков инфаркта миокарда. Об этом kp.ru рассказал профессор-кардиолог, доктор медицинских наук, эксперт Лиги здоровья нации Мехман Мамедов.

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По его словам, недуг может проявляться одышкой, ощущением нехватки воздуха.

«За день-два до инфаркта миокарда могут возникнуть его предвестники. Наиболее распространенные — слабость, дискомфорт в области сердца, тахикардия», — сказал Мамедов.

Врач подчеркнул, что в случае появления таких симптомов важно сразу же вызвать скорую помощь.

Терапевт из США Сандип Патель до этого говорил, что для снижения риска инсульта необходимо регулярно тренироваться, ложиться спать до наступления усталости, практиковать периодическое голодание и правильно питаться. Однако для получения долгосрочных преимуществ от здорового образа жизни и сохранения мотивации диету можно нарушать пару раз в неделю. При этом ключевым фактором здоровья сердечно-сосудистой системы доктор считает здоровое питание.