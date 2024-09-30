Названы опасные причины усталости днем

Постоянная усталость днем может быть последствием таких серьезных заболеваний психики, как депрессия, посттравматический стрессовый синдром (ПТСР), биполярное или тревожное расстройство, поделилась с «МК в Ленобласти» невролог Екатерина Демьяновская. По ее словам, этот симптом ни в коем случае нельзя игнорировать.

Кроме того, сонливость может быть связана с физическими недугами. Диабет, болезни сердца и опухоли мозга нередко сопровождаются нарушениями сна. В таких случаях простого отдыха недостаточно — требуется лечение основного заболевания, — отметила невролог.

Она добавила, что качество сна может быть снижено такими проблемами, как бруксизм, апноэ или синдром беспокойных ног. Внешние обстоятельства, такие как температура и отсутствие свежего воздуха в комнате для сна или неудобный матрас, также могут помешать человеку хорошо выспаться и повлиять на развитие дневной сонливости, подытожила Демьяновская.

Ранее американские ученые выявили взаимосвязь между позой для сна и риском развития нейродегенеративных заболеваний, в частности болезней Альцгеймера и Паркинсона. Исследование показало, что отдых на спине способствует развитию этих заболеваний.