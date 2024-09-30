С какими лекарствами нельзя употреблять капусту

Препараты, разжижающие кровь и препятствующие тромбообразованию (антикоагулянты), нельзя употреблять одновременно с капустой, шпинатом, мангольдом и брокколи. Об этом изданию Live Science рассказала Джоан Салдж Блейк, профессор диетологии Бостонского университета.

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По словам врача, зеленые листовые овощи (все виды капусты, руккола, шпинат, щавель, брокколи, мангольд) могут влиять на действие некоторых лекарств, таких как варфарин, используемый для разжижения крови.

Дело в том, что эти продукты содержат много витамина К. Витамин К используется организмом для выработки факторов свертывания крови — особых белков. Свертывание выступает частью автоматической реакции организма на травму и помогает предотвратить чрезмерную потерю крови. Однако в некоторых случаях, например, при высоком риске тромбоза, показано снижение свертываемости.

При приеме антикоагулянтов активное потребление продуктов, богатых витамином К, может нейтрализовать действие препарата и снизить эффективность лечения. Тем не менее Блейк не рекомендует полностью отказываться от них. По мнению диетолога, норму потребления зеленых листовых овощей должен устанавливать лечащий врач совместно с диетологом. Полученных рекомендаций необходимо придерживаться из недели в неделю, периодически проверяя уровень витамина К в крови.

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