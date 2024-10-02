Онколог назвала распространенный симптом рака крови

Рак крови или гемобластозы – это группа онкологических заболеваний, которые поражают кровяные клетки, лимфатической ткани и костный мозг. Известна еще одна группа рака крови, при которой организм вырабатывает дефектные иммуноглобулины. Они в свою очередь поражают лимфоциты, что в последующем приводит к выделению раковых клеток.

Распознать рак крови можно по таким симптомам как потливость, бледность кожи, нестабильная температура тела, длительное заживление ран, слабость.

Как рассказала врач-онколог Клэр Юн Кен Рю Тайгер, есть еще несколько косвенных симптомов, указывающих на рак крови. Это боли в суставах и коленях.

Вместе с тем больной начинает стремительно худеть, у него наблюдается анемия, набухание лимфатических узлов, проблемы с печенью и селезенкой.

Поскольку эти симптомы часто напоминают признаки других, не столь опасных заболеваний, пациенты игнорируют их, отметила онколог. В результате диагностируют рак крови уже на поздних стадиях, когда отмечается изменение цвета кожи, ухудшение зрения, головные боли, пневмония и проблемы с дыханием, тошнота, онемение лицевых мышц.

В связи с этим врач настаивает, при появлении первых, малозначительных симптомах рака нужно показаться врачу.

Ранее ученые из Орхусской университетской больницы в Дании в составе научного коллектива обнаружили, что у людей, принимающих метформин (лекарство от диабета) с течением времени снижается вероятность развития рака крови. Также ранее сообщалось, что рак крови чаще встречается у детей.