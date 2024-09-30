Врач объяснила причины появления чувства голода сразу после еды

Если человек начинает чувствовать голод сразу после приема пищи, то это может указывать на проблемы со здоровьем. Об этом сообщила гастроэнтеролог Рошини Радж.

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По словам специалиста, чувство голода часто может возникать из-за малого количества клетчатки в рационе. Пищевые волокна наделяют организм человека полезными микроэлементами и дают чувство сытости.

Кроме того, клетчатка способствует освобождению гормонов, которые отвечают за аппетит. Помимо этого, чувство голода может возникнуть при привычке есть с телефоном или перед экраном компьютера. Такое питание вызывает стресс и недосып, пишет Men's Health.

В пище, которая составляет рацион человека, содержатся калории. Это энергия, которая поддерживает жизнедеятельность организма. Но существуют пустые калории, которые могут только навредить здоровью. Что они из себя представляют и насколько опасны, «Вечерняя Москва» узнала у диетолога, кандидата медицинских наук Дарьи Русаковой.

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