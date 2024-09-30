Как правильно справляться с тошнотой

При тошноте, которая обычно предшествует рвоте, необходимо избегать сильных запахов, жирной и острой пищи, рассказал кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог клиники «Евроонко» Владимир Логинов. В комментарии «Ленте.ру» он научил россиян справляться с этим неприятным состоянием правильно.

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Ароматная и жирная пища способна ухудшить состояние тошноты, предупредил врач. В связи с этим он призвал временно отказаться от нее. При чувстве голода допустимо употреблять лишь легкие закуски, например, крекеры.

Также человеку при приступе тошноты следует успокоиться и стараться глубоко дышать, чтобы привести нервную систему в порядок — это позволит снизить интенсивность проявления неприятного состояния. Отдых также способствует снятию неприятных симптомов, добавил гастроэнтеролог. При этом, по его словам, необходимо лечь на бок или расположиться полулежа, чтобы уменьшить давление на желудок.

Для улучшения состояния важно восполнять потерю жидкости. Для этого нужно небольшими глотками пить воду или электролитные напитки Владимир Логинов гастроэнтеролог

К немедикаментозным средствам, употребление которых может облегчить тошноту, Логинов отнес имбирь и мяту. Их можно употреблять с чаем или в виде леденцов.

«Наконец, если ничего не помогает, есть множество лекарственных препаратов от тошноты, в том числе безрецептурных. Однако перед их использованием лучше проконсультироваться с врачом», — подвел итог собеседник «Ленты.ру».

Ранее гастроэнтеролог Евгения Мельникова рассказала об опасности употребления пива. Врач обратила внимание россиян на то, что пиво часто воспринимается как легкий алкогольный напиток из-за низкого содержания в нем спирта по сравнению, например, с водкой.