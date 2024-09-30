Терапевт дала рекомендации по составлению аптечки

Врач-терапевт клиники академика Ройтберга «Медицина» Светлана Бурнацкая рекомендовала осенью подготовить аптечку с учётом возраста и потребностей всех членов семьи.

В аптечке должны быть антисептики: перекись, йод, зелёнка, хлоргексидин и мирамистин, а также вата, бинты и пластыри нескольких видов, поделилась она в беседе с Life.ru.

«Также не помешает спрей с лидокаином в составе, чтобы обезболить при растяжениях или ушибах, а также средство на основе пантенола от ожогов, которое смягчает боль и помогает заживлению», — объясняет Бурнацкая.

Кроме того, в аптечке должны быть обезболивающие и жаропонижающие препараты (парацетамол, ибупрофен или аспирин), а также спазмолитики и средства от отравления. В состав аптечки нужно включить препараты от сезонных простуд и аллергии, заключила врач.

Ранее профессор кафедры фармакологии ИФМХ РНИМУ имени Пирогова, д. б. н. Нина Киселёва рассказала об особенностях приёма обезболивающих — нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП).