Специалист рекомендовала не валяться в осенних листьях

Мария Золотарёва, старший преподаватель из РТУ МИРЭА, говорит, что когда листья разлагаются, появляются грибы. Они могут быть вредными для людей и животных.

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Она отметила в беседе с Life.ru, что ещё листья могут стать домом для маленьких насекомых, таких как мокрицы и жуки. Если их много, это может говорить о плохой вентиляции и высокой влажности. Тогда могут появиться мухи, которые переносят болезни.

Эти вещи могут навредить не только людям и животным, но и местам, где много листьев, подчеркнула эксперт.

Если вовремя убирать листья, то не будет накопления органического материала для вредителей. И не стоит гулять с домашними животными там, где много разлагающихся листьев, чтобы не заразиться, посоветовала Золотарева.

Если помнить об этих опасностях, то можно сохранить здоровье людей и животных осенью, заключила специалист.

Ранее врач-терапевт Милинис рассказала об осенней аллергии, а также биологи рассказали о распространении инвазивных грибковых инфекций.