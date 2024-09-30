Назван напиток, который борется с 17 видами рака

Смертность от онкологических заболеваний занимает второе место после сердечно-сосудистых патологий. Врачи и ученые ищут способы, которые помогли бы бороться с раковыми клетками и могли противостоять болезни.

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По словам реабилитолога Сергея Агапкина, есть напиток, который помогает бороться с бактериями, приводящими к раку. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» он рассказал о полезных свойствах клюквенной воды.

Присутствовавший на программе диетолог Олег Кривченко объяснил, что в общей сложности клюквенная вода может защитить от 17 видов рака, в том числе рака пищевода, рака желудка, толстой кишки, простаты, глиобластомы, лимфомы и других видов.

Все дело в том, что клюква богата антиоксидантами, снижающими активность бактерий, в том числе хеликобактер пилори. Эту бактерию называют одной из причин, приводящих к раку желудка.

«Учитывая, что она является предиктором возникновения рака желудка, ее уничтожение или подавление приводит к снижению риска этого заболевания», — отметил медик.

Кроме того, антиоксиданты защищают от преждевременного старения, нейтрализуют воспаления, помогают противостоять различным заболеваниям.

При этом в клюкве мало калорий, поэтому они подходят для диетического питания. Клетчатка в составе ягоды питает и помогает выводить ненужные вещества из организма.

Также клюква богата полифенолами и олигосахаридами, которые способствуют микробной активности в кишечнике.