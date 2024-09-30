Болезни каких внутренних органов «отдают» в поясницу

Боль в спине, кроме проблем с опорно-двигательным аппаратом, может быть связана с нарушениями в работе внутренних органов, рассказала NEWS.ru терапевт Ольга Чиркова. Она отметила, что недуги в ряде случаев «отдают».

Боль в пояснице может возникать при воспалительных заболеваниях почек, «отдавать» в спину может и при острых приступах панкреатита, калькулезнго холецистита. Дифференцировать это может врач по особенностям характера боли, другим симптомам, результатам анализов и инструментальных исследований. В случае внезапно появившейся острой боли, повышении температуры, изменении цвета мочи, появлении сыпи срочно обращайтесь к врачу, — подчеркнула Чиркова.

Ранее врач-терапевт Андрей Кондрахин рассказал, что первым признаком наличия пневмонии у ребенка является яркий нездоровый румянец. По его словам, в зависимости от того, какая сторона легких больше воспалена, покраснение будет заметнее на правой или левой щеке.

До этого вирусолог Александр Чепурнов сообщил, что симптомы нового штамма коронавируса под названием ХЕС такие же, как у других. Он уточнил, что у людей, подцепивших этот вариант COVID-19, могут наблюдаться температура, головная боль и потеря обоняния.