Можно ли пожилым людям и детям пить кофе

Кофеин не рекомендуется употреблять детям из-за риска побочных эффектов и формирования зависимости, особенно это касается больших доз, заявила врач-кардиолог Мария Лобова в беседе с NEWS.ru. По ее словам, пожилым людям также стоит сократить потребление кофе или вовсе отказаться от него.

Однако в некоторых медицинских случаях, например при апноэ (так называют остановки дыхания во время сна) у новорожденных, кофеин может быть назначен под контролем врача. Пожилым людям также стоит сократить потребление кофе или вовсе отказаться от него. Дело в том, что с возрастом метаболизм замедляется — и кофеин дольше остается в организме. Это может привести к усиленной возбудимости, тревожности, бессоннице и другим нежелательным эффектам, — сказала эксперт.

По словам Лобовой, кофеин раздражает слизистую желудка, что может вызвать обострение язвенной болезни, а никотиновая кислота, также содержащаяся в кофе, расслабляет гладкую мускулатуру, что может привести к усугублению симптомов расстройства кишечника, а у людей со слабым анальным сфинктером возможно недержание. Она добавила, что людям с расстройством пищеварения также не следует злоупотреблять бодрящим напитком.

Кроме того, не надо принимать кофеин перед сном, так как это может вызвать бессонницу и нарушить фазу глубокого сна. При этом резкое прекращение употребления кофеина также может привести к негативным последствиям: сонливости, депрессии, повышенной утомляемости и мышечному напряжению, запорам. Сокращать количество кофеина нужно постепенно, добавила она.

Ранее руководитель отдела заболеваний миокарда и сердечной недостаточности НМИЦ кардиологии им. академика Е. И.Чазова профессор Сергей Терещенко заявил, что одышка может свидетельствовать о сердечной недостаточности. По его словам, причиной затрудненного дыхания становится недостаточный сердечный выброс, из-за которого в ткани и органы поступает мало кислорода.