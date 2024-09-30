Терапевт: осенняя погода провоцирует аллергию

Врач-терапевт, эксперт по медицинской документации Алисия Милинис отметила, что первой причиной аллергии осенью является пыльца. Данный вид считается не самым очевидным из «осенних» аллергических реакций, однако амброзия и полынь еще цветут.

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Милинис в беседе с «Южным Федеральным» отметила, что влажная осенняя погода и опадание листьев создаются условия для развития плесени, грибки которой есть на улице и в помещениях. Споры плесени провоцируют аллергические реакции - насморк, кашель, обострение астмы. Кроме того, использование химии, чтобы продезинфицировать и убрать помещение, нередко становится поводом для проявления аллергии.

Из-за похолодания на улице люди чаще проводят время в помещениях, где активизируются пылевые клещи. Они обитают в пыли, коврах, мягкой мебели, постельных принадлежностях.

Эксперт подчеркнула, что питание сезонными осенними продуктами, среди которых тыква, виноград, ягоды калины, усиливает пищевую аллергию.

Кроме этого, осень для многих людей является временем стресса и подавленного настроения. Такое самочувствие может усиливать симптомы болезни, в связи с этим нужно уделять внимание психическому здоровью, заниматься спортом и проводить время на свежем воздухе.

Предотвратить осеннюю аллергию можно, соблюдая несколько рекомендаций, заявила терапевт. Необходимо минимизировать контакт с аллергенами: проветривать помещения, использовать очистители и увлажнители воздуха, избегать прогулок при ветре. Также нужно проконсультироваться с врачом и принимать назначенные им антигистаминные.

Милинис посоветовала поддерживать иммунитет, полноценно питаться и избегать стрессов.

Ранее эксперт Быстров предупредил о способности огурцов вызывать аллергию.