Хирург назвал опасные для человека свойства кефира

Несмотря на полезные свойства, кефир может быть опасен для человека, рассказал NEWS.ru преподаватель медфака Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов. Он объяснил, что в открытом длительное время продукте гибнут кисломолочные бактерии, а остаются только дрожжи.

Если кефир долгое время открыт, кисло-молочные бактерии погибают, а остаются только дрожжи, что вызывает брожение в ЖКТ, вздутие живота, нарушение микрофлоры, диарею. Из-за брожения кефир нельзя употреблять людям с гастритом и язвенной болезнью. Это связано с повышенной кислотностью кефира, которая может стимулировать усиленное выделение желудочного сока и вызывать боли, изжогу или другие неприятные ощущения, — подчеркнул Умнов.

По его словам, вследствие брожения в кефире есть незначительная доза алкоголя, из-за чего этот напиток надо с осторожностью употреблять беременным, кормящим матерям и растущим детям. Медик напомнил, что кефир содержит лактозу — молочный сахар. Люди с недостатком фермента лактозы не могут его усваивать, объяснил Умнов.

В этом случае лучше выбирать безлактозные варианты кефира и других кисломолочных продуктов. На кефир плохо реагируют люди с аллергией на молочный белок. Если у вас наблюдаются высыпания, зуд, отечность или затрудненное дыхание после употребления кефира, лучше прекратить его пить и проконсультироваться с врачами — терапевтом, гастроэнтерологом, аллергологом, диетологом, — подытожил хирург.

Ранее врач-диетолог Ирина Писарева рассказала, что лучше избегать полуфабрикатов для детей до трех лет и готовить питание дома. По ее словам, пищеварительная система у малышей еще не полностью сформирована, и такие продукты могут причинить им вред. Особенно опасно употребление полуфабрикатов при наличии хронических заболеваний.