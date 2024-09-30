Московские кардиохирурги спасли женщину с острым расслоением аорты

Сердечно-сосудистые хирурги НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского прооперировали пациентку с острым расслоением аорты, передает портал мэра и правительства Москвы.

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Женщина почувствовала резкую "кинжальную" боль в области шеи, около позвоночника и в пояснице. Она упала на колени и не могла двигаться. Пациентку срочно доставили в ближайший стационар с подозрением на острый инфаркт миокарда.

Там врачи провели компьютерную томографию аорты, которая позволила выявить заболевание. Женщину незамедлительно перевели в НИИ имени Склифосовского, где провели экстренную операцию.

Протяженность расслоения аорты у пациентки была от аортального клапана (непосредственно от сердца) до места, где аорта делится на две крупных подвздошных артерии. По словам заведующего кардиохирургическим отделением № 2 Алексея Ковалева, во время операции важно было защитить зону наиболее угрожаемого разрыва аорты – восходящий отдел, и закрыть ложный просвет, чтобы предотвратить гибель внутренних органов.

"В этой ситуации главное – спасти жизнь", – заявил сердечно-сосудистый хирург.

Врачам предстояло заменить самый слабый участок поврежденной аорты сосудистым протезом и запустить кровоток в необходимый просвет. Синтетический сосудистый протез не воспринимается организмом как инородное тело и не вызывает отторжения. Когда кровоток запущен по истинному просвету, есть надежда, что оставшаяся часть расслоения со временем склеится самостоятельно, восстановив целостность стенки аорты.

Пациентку уже выписали. В дальнейшем ей предстоит контролировать артериальное давление и частоту пульса, следить за состоянием аорты с помощью компьютерной томографии, а также регулярно бывать на осмотре у кардиохирурга.

Ранее врачи НИИ имени Склифосовского вернули жительницу Санкт-Петербурга, у которой диагностирована деменция, домой.

В клинику поступила пациентка, которая, как обратили внимание специалисты, была одета не по погоде, а местом прописки и проживания в паспорте у нее числился Петербург. Врач-невролог Анастасия Трофимова нашла в интернете объявление о поиске женщины и смогла связаться с ее сыном Игорем, который в ту же ночь приехал в Москву, чтобы забрать маму.

Выяснилось, что семья женщины искала ее уже несколько дней. Петербурженка вышла в магазин и пропала. Сын женщины поблагодарил врачей за медпомощь матери и человеческое отношение к ней.