Кому не стоит употреблять в пищу грибы

Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и детям не стоит употреблять в пищу грибы, так как в них содержится хитин. Об этом рассказала заведующая отделением медицинской профилактики Одинцовской областной больницы Галина Волкова, пишет РИА Новости.

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Врач-терапевт обратила внимание, что хитин представляет собой плохо перевариваемое вещество.

«Соответственно, не рекомендуется есть грибы людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, особенно в стадии обострения. Также их не рекомендуется есть аллергикам и детям», — сказала специалист.

По словам Волковой, вводить грибы в рацион детей необходимо по мере взросления. Если резко начать кормить детей такими продуктами, хитин может затруднить усвоение ими иных питательных веществ.

23 сентября врач-инфекционист Сергей Рябов предупредил, что при употреблении в пищу неправильно обработанных грибов человек рискует заразиться ботулизмом. Как сказал специалист, этот анаэробный микроорганизм может находиться на грибах в спорообразном состоянии. При этом бескислородная среда, в которую продукты помещают для долгого хранения, является для него наиболее благоприятной.

В связи с этим медик призвал россиян тщательно мыть грибы и подвергать их термической обработке.

Ранее жителям РФ рассказали, какие грибы можно собирать в текущем сезоне.