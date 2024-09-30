Чем нельзя запивать лекарства

Главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава России, кандидат медицинских наук Любовь Дроздова пояснила: если запивать лекарства чем попало, это может привести к серьезным последствиям. Все из-за того, что напитки взаимодействуют с химическим составом медикаментов и способны изменить их эффект или вызвать побочные действия.

Чай и кофе

Кофеин всегда негативно влияет на усвоение препарата. Например, он снижает железо в крови, повышает артериальное давление и негативно влияет на психическое состояние, особенно при приеме успокоительных.

Алкогольные напитки

Спиртное особенно усугубляет токсичное воздействие на печень и другие органы. Очень опасен в сочетании с антибиотиками, аспирином и антигистаминными препаратами.

Сок, морс и компот

За счет большого содержания в таких напитках сахара, ими опасно запивать препараты от изжоги. В некоторых случаях это может привести к почечной недостаточности.

Молоко

Не так опасно, как вышеперечисленные напитки, но в редких случаях тоже может навредить. Его можно употреблять только с жирорастворимыми витаминами. А вот с антибиотиками молоко не сочетается и может лишь ухудшить их действие.

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