Врач рассказала, сколько по времени человек заразен при простуде

Часто при появлении симптомов заболевания вирусными инфекциями человек заразен еще до пяти-семи дней. Об этом рассказала терапевт сети «Клиника Фомина» Екатерина Попова.

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«Простудные заболевания передаются от человека к человеку, поэтому важно знать, сколько дней зараженный человек может быть источником инфекции для здоровых людей. При обычной простуде максимальное выделение вирусов происходит в первые три дня и снижается к пятому дню. При гриппе — первые пять-семь дней», — сообщила врач.

Попова отметила, что при ротавирусе возбудитель попадает в окружающую среду, пока у человека имеются симптомы (в среднем от трех до семи дней). Данное заболевание характеризует высокая температура, рвота, диарея, добавила эксперт.

Врач рассказала, что краснуха является рекордсменом по длительности выделения возбудителя, она остается заразной до 21 дня от начала появления высыпаний.

«При кори вирус выделяется до четвертого дня от первых высыпаний, при ветряной оспе — до пятого дня после последнего высыпания. Опоясывающий герпес и ветрянку вызывает один и тот же вирус. В момент раскрытия пузырьков человек с опоясывающим лишаем может заразить тех, кто не болел и не был вакцинирован», — сообщила Попова в интервью «Газете.Ru».

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