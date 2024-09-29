Кардиолог назвал главный признак сгущения крови

Кардиолог, кандидат медицинских наук и клинический психолог Анна Кореневич рассказала, что всегда важно следить за состоянием крови.

Если исследование показывает высокий уровень кортизола - стоит насторожиться. Это может свидетельствовать о сгущении крови. Все дело в том, что от этого могут разрушаться сосуды, не исключено наступление необратимых последствий.

Образовавшиеся бляшки уже нельзя вылечить, по словам медика. Однако можно предупредить появление новых. Для этого важно строго следить за питанием, больше двигаться. А самое главное - избегать стресса. Потому что при хронической стадии недугов надпочечники начинают активно вырабатывать кортизол, пишет "Российская газета".

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