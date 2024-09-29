Кардиолог: главный секрет здорового сердца – радоваться каждому дню

Весной в Новом Уренгое фельдшеры скорой помощи спасли женщину после 10-минутной остановки сердца. Похожий случай произошел в Муравленко — там вернули к жизни мужчину, у которого остановилось сердце в такси. Благодаря медицинским работникам, исход таких историй меняется. Чтобы решить задачи по снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, на Ямале создано окружное отделение Российского кардиологического общества.

Как суровый климат влияет на здоровье северян, рассказала главный внештатный кардиолог Ямала.

– На Севере в общую картину течения заболевания вмешивается суровый климат: резкие перепады температуры и атмосферного давления, влияние полярного дня и полярной ночи, дефицит микро- и макроэлементов — все это создает дополнительную нагрузку на организм, в связи с чем жителям Севера нужно внимательно следить за своим здоровьем, — рассказала в беседе с «Ямальским меридианом» главный внештатный кардиолог округа Кристина Кожокарь.

– Получается, ошибочно думать, что жизнь в тундре, близость к природе — это такой здоровый вариант, физический труд, все время на воздухе…

– Конечно, нет. Климатические условия Крайнего Севера сами по себе создают стресс для любого организма. Особенно подвержены влиянию климатических факторов приезжающие из теплых регионов нашей страны. Не стоит игнорировать регулярный контроль состояния здоровья организма, периодически необходимо проходить весь перечень обследований. Это необходимо делать для выявления факторов риска, уточнения наследственной предрасположенности, контроля уровня холестерина и сахара в крови, артериального давления. Важно вести здоровый образ жизни, бросить вредные привычки — от курения отказаться просто категорически! Правильное питание — это сбалансированность белков, жиров и углеводов. Безусловно, нужно свести к минимуму, насколько это возможно, стрессовые ситуации, снижать уровень тревожности. Следует увеличивать физические нагрузки и, о чем мы забываем регулярно, полноценно высыпаться. О качестве сна, возможно, не так часто говорят, но, даже если все остальные факторы соблюдены, а человек не высыпается, то резервы быстро истощаются, и все усилия уходят впустую: не происходит полноценное восстановление, не вырабатываются нужные гормоны. А представители коренных малочисленных народов Севера — особый контингент пациентов: они живут в отдаленных труднодоступных местах. В работе с коренными северянами применяются, в том числе дистанционные телемедицинские технологии, которые позволяют наблюдать за пациентами и контролировать их состояние. Цифровизация системы здравоохранения проходит очень быстро и продуктивно.

– Телемедицина — звучит как в фантастическом фильме, как это выглядит?

– Телемедицинские технологии — достаточно емкое понятие. Существует множество форм работы в этом направлении. Например, консультирование в режиме «врач — врач», когда специалисты небольших медицинских организаций консультируются, обсуждают тактику лечения пациентов с более опытными коллегами из крупных городов. Те, в свою очередь, — с наставниками и научными сотрудниками из федеральных центров. В 2023 году в нескольких регионах России стартовал пилотный федеральный проект дистанционного мониторинга состояния показателей здоровья «Персональные медицинские помощники». На Ямале реализуется телемедицинский проект для пациентов, состоящих на диспансерном учете с артериальной гипертензией и сахарным диабетом.

Врачи находятся в постоянном диалоге с пациентом, отслеживают показатели, корректируют схему лечения, чтобы максимально оказать помощь.

– То есть с врачом можно дискутировать? А то мы стесняемся задавать им вопросы.

– Всегда нужно обсуждать с врачом любую тактику ведения! Спросить, зачем нужны эти препараты, — абсолютно нормально, мотивация пациентов в лечении должна быть осознанной. И бытовые моменты жизни стоит учитывать: например, у многих людей сменный график — часть приема лекарств нужно будет подстраивать под время бодрствования пациента. Самое элементарное, что всегда рекомендую делать каждому из своих пациентов, — ежедневно записывать показатели артериального давления, частоты сердечных сокращений. Если у пациента есть нарушения липидного обмена (жировой обмен), прошу фиксировать рацион: как бы пациенты ни уверяли врачей, что не едят ничего лишнего, дневник питания позволяет им же самим взглянуть на свой образ жизни другими глазами, а врачу — дать правильные советы, сбалансировать рацион. Арсенал лекарственных препаратов и возможностей лечения день ото дня расширяется, но в жизни в первую очередь нужно помнить о простом — режиме, физической нагрузке, здоровом питании. Не нужно стесняться обращаться к врачу, если что-то беспокоит, стоит консультироваться, обсуждать, договариваться. Конструктивное взаимодействие между врачом и пациентом — залог успеха.

– А вот несчастная любовь может реально разбить сердце, то есть вызвать болезнь?

– Понятие «синдром разбитого сердца», или стрессиндуцированная кардиомиопатия, на самом деле существует, но для корректной диагностики необходимо проводить тщательную диагностику и исключить все органические причины. Есть вопросы, которые обсуждаются внутри профессионального сообщества, например, увеличение частоты развития нарушений ритма сердца, пусть и нежизнеугрожающих, но приносящих выраженный дискомфорт в жизни, после перенесенной новой коронавирусной инфекции. Эти состояния стоит четко дифференцировать и исключать возможность развития патологии на фоне нарушений работы в эндокринной системе, которая тоже часто встречается у жителей северных регионов.

Вдохновения для кардиолога

– Кристина Георгиевна, расскажите, как вы пришли в профессию.

– Неожиданно для себя: в детстве планировала стать ветеринаром. Но решила пойти по бабушкиным стопам: она была физиотерапевтом, и я с детства наблюдала за работой ее кабинета. Яркие воспоминания вызвали интерес к профессии врача. Была возможность уехать учиться в столицу, но я выбрала Сургутский государственный университет, где окончила и ординатуру, и аспирантуру. Когда встал вопрос выбора специализации, размышляла о хирургии, но за год до окончания вуза открылась кафедра кардиологии, и ее заведующая заинтересовала перспективой научной работы и тем, что после получения этой специальности открывается широкий спектр возможностей.

После окончания ординатуры, начала работать в окружном кардиологическом диспансере, в кардиохирургическом отделении, получила специализацию по липидологии. Стала заведующей отделом госпитализации с телемедицинским центром, работала в должности заместителя главного врача по организационно-методической работе. Несколько лет занималась реализацией национальных проектов. С 2019 года работала начальником отдела организации специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи депздрава Югры, при этом постоянно практиковала как врач и продолжала педагогическую деятельность в Ханты-Мансийской государственной медицинской академии. В конце прошлого года поступило предложение возглавить терапевтическую службу и организовать работу регионального сосудистого центра в центральной городской больнице Нового Уренгоя, который откроется до конца года. Это будет третий на Ямале сосудистый центр для лечения пациентов с острой сердечной патологией и единственный региональный центр для пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения. Меня заинтересовала возможность вернуться в практическую деятельность, реализовать накопленный опыт.

– Объем нагрузки впечатляет… Знаю, что у вас и юридическое образование есть, и ведете активную общественную работу, участвуете в конкурсах, постоянно в командировках. А что больше всего вдохновляет?

– Вдохновляет каждый день, потому что он непредсказуем. Это может быть и увлекательная задача на работе, и интересный пациент. Сама жизнь проходит в режиме многозадачности. Сложно остановиться на чем-то конкретном: нужно просто любить свое дело — это главное в нашей профессии.

– Какие планы у вас в должности главного внештатного кардиолога Ямала?

– Сплотить кардиологическое сообщество региона, создать кардиокоманду. Мы организовали Ямало-Ненецкое окружное отделение Российского кардиологического общества. Одна из приоритетных задач — снижение показателей смертности, увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения. Работа кардиологической службы будет направлена на раннее выявление заболеваний, своевременное лечение и предупреждение развития их осложнений, улучшение качества жизни наших пациентов. И еще раз повторюсь: для здоровья сердца главное — наслаждаться жизнью и любить ее, быть верным здоровым привычкам, беречь близких и просто радоваться каждому дню.