За 2024 в Африке выявили более 31 тыс. случаев с подозрением на mpox

Более 31 тыс. случаев заболевания с подозрением на mpox (новое наименование оспы обезьян) выявили в Африке с 1 января по 22 сентября 2024 года. Об этом сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

© Газета.Ru

В публикации подчеркивается, что в Африке с января по сентябрь 2024 года было зафиксировано 31 427 случаев с подозрением на mpox. Большинство из них зарегистрировали в Демократической Республике Конго — 27 103 случая.

В ВОЗ отметили, что в целом с января по август в 123 странах мира зафиксировали 106 310 подтвержденных случаев оспы обезьян.

Накануне сообщалось, что министерство здравоохранения и социальной защиты Марокко зарегистрировало первый случай заболевания mpox в стране.

Также управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) сообщило, что среди беженцев в Африке зафиксировали не менее 88 случаев оспы обезьян. Для борьбы с болезнью и организации профилактических мероприятий международное сообщество призвали выделить $21,4 млн до конца 2024 года.