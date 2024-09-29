Генетик рассказала, какой рак может достаться по наследству

Генетик Строганова: рак груди и яичников чаще всего передаются по наследству. Большинство раковых опухолей возникает спонтанно из здоровых клеток, в которых случается «поломка». Однако есть небольшой процент онкозаболеваний, которые развиваются из-за мутаций, передающихся по наследству. Вот какие виды рака могут достаться от родственников.

Какие виды рака чаще передаются по наследству

Из-за мутаций в одном или нескольких генах, которые передаются по наследству, развиваются примерно 5–10% онкологических заболеваний, рассказала завлабораторией в НМИЦ онкологии им. Блохина, к. м. н. Анна Строганова.

Она перечислила виды рака, которые чаще всего передаются по наследству:

рак молочной железы;

рак яичников;

рак поджелудочной железы;

рак предстательной железы;

семейный неполипозный рак толстой кишки;

рак щитовидной железы.

Как можно выявить такие мутации

Существует молекулярно-генетическое тестирование, которое выявляет мутации в генах, влияющие на развитие онкозаболеваний, написало со ссылкой на Строганову издание «Доктор Питер».

По словам генетика, его рекомендуют пройти тем, у кого в семье было несколько случаев онкологии.

Речь идёт про родственников I–II линии, то есть родителей, родных и двоюродных братьев и сестёр, бабушек, дедушек, тёть и дядь.

Показанием также может быть, если кто-то из родственников заболел раком в молодом возрасте.

Важно: назначать такое исследование самому себе нельзя. Это делает только врач.

Как предупредить развитие рака

Гораздо чаще причиной онкологического заболевания становится не «плохая наследственность», а курение, неправильное питание и чрезмерное воздействие ультрафиолета, рассказал «Секрету» онколог Максим Астраханцев.

Вот как можно предупредить развитие заболевания: