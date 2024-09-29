Генетик рассказала, какой рак может достаться по наследству

Какой рак может достаться по наследству? Генетик назвала самые распространённые виды
Генетик Строганова: рак груди и яичников чаще всего передаются по наследству. Большинство раковых опухолей возникает спонтанно из здоровых клеток, в которых случается «поломка». Однако есть небольшой процент онкозаболеваний, которые развиваются из-за мутаций, передающихся по наследству. Вот какие виды рака могут достаться от родственников.
Какие виды рака чаще передаются по наследству
Из-за мутаций в одном или нескольких генах, которые передаются по наследству, развиваются примерно 5–10% онкологических заболеваний, рассказала завлабораторией в НМИЦ онкологии им. Блохина, к. м. н. Анна Строганова.
Она перечислила виды рака, которые чаще всего передаются по наследству:
- рак молочной железы;
- рак яичников;
- рак поджелудочной железы;
- рак предстательной железы;
- семейный неполипозный рак толстой кишки;
- рак щитовидной железы.
Как можно выявить такие мутации
Существует молекулярно-генетическое тестирование, которое выявляет мутации в генах, влияющие на развитие онкозаболеваний, написало со ссылкой на Строганову издание «Доктор Питер».
По словам генетика, его рекомендуют пройти тем, у кого в семье было несколько случаев онкологии.
Речь идёт про родственников I–II линии, то есть родителей, родных и двоюродных братьев и сестёр, бабушек, дедушек, тёть и дядь.
Показанием также может быть, если кто-то из родственников заболел раком в молодом возрасте.
Важно: назначать такое исследование самому себе нельзя. Это делает только врач.
Как предупредить развитие рака
Гораздо чаще причиной онкологического заболевания становится не «плохая наследственность», а курение, неправильное питание и чрезмерное воздействие ультрафиолета, рассказал «Секрету» онколог Максим Астраханцев.
Вот как можно предупредить развитие заболевания:
- людям старше 45 лет хотя бы раз в 5 лет проходить колоноскопию;
- мужчинам старше 40 лет каждый год проходить урологические обследования и сдавать анализ ПСА (простатспецифический антиген);
- женщинам старше 40 лет показана маммография каждые 2 года, а после 50 лет — ежегодно;
- женщинам любого возраста стоит ежегодно проходить гинекологические осмотры.