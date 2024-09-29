Может ли человек заметить у себя катаракту

Помутнение хрусталика (катаракту) нельзя заметить на ранней стадии. Это состояние опасно тем, что может повысить внутриглазное давление и привести к потере зрения. Об этом «Радио 1» рассказал врач-офтальмолог, доктор медицинских наук, профессор Вячеслав Куренков.

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Признаки катаракты включают помутнение хрусталика, повышение внутриглазного давления, увеличение размера глазного яблока.

«Катаракта выявляется на профилактических осмотрах. От нее нужно избавиться хирургическим путем, так как лечения в настоящее время и в ближайшем будущем нет. Нельзя покапать капли, чтобы она прошла», — объяснил врач.

Если не вылечить катаракту, повышение внутриглазного давления может необратимо повредить зрительный нерв. И тогда уже никакая операция не поможет, произойдет потеря зрения, предупредил врач. Защитить от этого могут ежегодные профилактические осмотры у офтальмолога.

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