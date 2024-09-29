Врач раскрыл главный симптом сердечной недостаточности

Одышка может свидетельствовать о сердечной недостаточности, заявил «Газете.Ru» руководитель отдела заболеваний миокарда и сердечной недостаточности НМИЦ кардиологии им. академика Е. И. Чазова профессор, доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки РФ Сергей Терещенко. По его словам, причиной затрудненного дыхания становится недостаточный сердечный выброс, из-за которого в ткани и органы поступает мало кислорода.

Недостаточный сердечный выброс приводит к малому поступлению кислорода в ткани и органы, что проявляется одышкой и быстрой утомляемостью. Скопление крови, поступающей в левую часть сердца, приводит к застою в легких и затруднению дыхания, одышке, — рассказал врач.

Скопление крови, приходящей в правую половину сердца, ведет к застою в печени, ногах и других частях тела. Терещенко также добавил, что при сердечной недостаточности, как правило, имеется и левожелудочковая, и правожелудочковая недостаточность.

До этого врач-кардиолог Илкин Гасанов сообщил, что гипертония может привести к атеросклерозу, инфаркту миокарда и инсульту. Повышенное артериальное давление способно стать причиной ишемической болезни сердца, энцефалопатии и сердечной недостаточности, заключил специалист.