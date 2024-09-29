ЛОР дал рекомендации по промыванию носа

Следует использовать неконцентрированный раствор соли.

Слизистая оболочка «очень нежная».

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал врач-оториноларинголог, старший научный сотрудник ГБУЗ НИКИО им. Свержевского ДЗМ Георгий Шадрин.

«Слизистая оболочка очень нежная, хотя она и контактирует с неблагоприятными факторами окружающей среды. С ней надо также ласково и нежно обращаться. Поэтому методики, которые называются «промывание», лично я не рекомендую практически никому за исключением, если, например, человек перенёс хирургическое вмешательство в полости носа, у него ранний послеоперационный период, слизистая оболочка нормально не функционирует. Тогда у пациента в носу образуются корки, и эти корки, кроме как струёй воды, самостоятельно удалить он никак не сможет. Во всех остальных случаях никаких промываний делать не надо, потому что промывания повреждают слой слизи, покрывающей слизистую оболочку, повреждают волшебные клетки реснитчатого эпителия, которые осуществляют продвижение слизи — процесс самоочищения носа, повреждают эти клетки, изменяют вязкость слизи, этим ещё сильнее себе вредят. Из тех методов, которые можно применять, — это распыление различных аэрозолей. Чаще — это солевые спреи на основе различных солей. Но здесь опять же есть секрет — это правильная концентрация соли. Если мы говорим про физиологический раствор, это — 9 граммов соли на литр воды. Для горожанина, может быть, подойдёт. А для всех остальных — гипотонический раствор, где-то от 6,5 до 7 граммов соли на литр воды, и доставка этого раствора в нос в виде распыления, совмещая с вдохом».

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