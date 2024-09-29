Врач-онколог рассказала, стоит ли сообщать близким о своей болезни

Внештатный врач-онколог из ЯНАО Елена Куликова раскрыла плюсы и минусы от рассказа о своей болезни близким. По словам специалиста, сообщать о тяжелом заболевании или нет - личное дело каждого, и здесь нет правильного ответа.

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Если человек решит поделиться о своем диагнозе, то стоит иметь ввиду: близкие смогут оказать моральную и психологическую помощь. Кроме того, они будут лучше понимать ваше состояние и смогут всегда быть рядом, ходить вместе к врачу, подчеркнула врач-онколог.

Почему можно не рассказывать: таким образом вы сможете уберечь своих близких от сильных переживаний.

Некоторые люди предпочитают справляться с болезнью в одиночку и не хотят обсуждать свои проблемы, — пояснила Куликова.

В любом случае, если человек не готов рассказывать о диагнозе прямо сейчас — это абсолютно нормально.

Ранее сообщалось, что внештатный онколог ЯНАО объяснила, какие неявные симптомы указывают на рак.