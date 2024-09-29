Какой медицинский тест нужно проходить абсолютно всем взрослым

Как часто вы интересуетесь своим артериальным давлением? Новое исследование показало, что многие молодые люди не знают, что у них гипертония. В отчете, опубликованном в JAMA Network Open, были проанализированы данные обследования состояния здоровья 3000 человек. Ученые обнаружили, что более половины добровольцев даже не подозревали, что у них гипертония. Из тех, кто был осведомлен о гипертонической болезни, почти 71% участников исследования принимали лекарства от этого недуга, но все равно недостаточно контролировали свое артериальное давление.

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Ученые считают проблемой тот факт, что многие люди рассматривают высокое артериальное давление как потенциальную проблему только в зрелом возрасте.

«Эти результаты имеют серьезные последствия для здоровья нации в целом, учитывая связь гипертонии с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний», — подытожили авторы в заключении.

Кардиолог Томас Бойден в беседе с Yahoo Life отметил, что халатное отношение к артериальному давлению может привести к значительному снижению качества жизни в перспективе.