Врач объяснил, какой медицинский тест нужно проходить абсолютно всем взрослым
Как часто вы интересуетесь своим артериальным давлением? Новое исследование показало, что многие молодые люди не знают, что у них гипертония. В отчете, опубликованном в JAMA Network Open, были проанализированы данные обследования состояния здоровья 3000 человек. Ученые обнаружили, что более половины добровольцев даже не подозревали, что у них гипертония. Из тех, кто был осведомлен о гипертонической болезни, почти 71% участников исследования принимали лекарства от этого недуга, но все равно недостаточно контролировали свое артериальное давление.
Ученые считают проблемой тот факт, что многие люди рассматривают высокое артериальное давление как потенциальную проблему только в зрелом возрасте.
«Эти результаты имеют серьезные последствия для здоровья нации в целом, учитывая связь гипертонии с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний», — подытожили авторы в заключении.
Кардиолог Томас Бойден в беседе с Yahoo Life отметил, что халатное отношение к артериальному давлению может привести к значительному снижению качества жизни в перспективе.
«Если среднее значение постоянно превышает 130/80, вам следует обсудить со своим врачом варианты лечения», — считает специалист.