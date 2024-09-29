Терапевт назвал главную опасность спреев от насморка

Использование спреев от насморка может привести к атрофии слизистой, рассказал Москвой 24 врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

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По его словам, спреи не лечат заболевание, а лишь маскируют проблему, облегчая дыхание.

"Они обладают сосудосуживающим действием. Задача спрея – сузить сосуды и дать возможность дышать. Мы фактически не лечим причину, а убираем симптом", – пояснил он. "Атрофическая слизистая – это та, у которой отсутствует влага. В результате нарушается барьерная функция, очищение воздуха. Антимикробные свойства исчезают", – отметил специалист.

По возможности специалист посоветовал вообще отказаться от использования сосудосуживающих спреев.

"Если человек понимает, что без этих капель не дышит, надо пойти к лору. В противном случае он может потерять время и навредить своей слизистой, которую придется потом тяжело восстанавливать", – подчеркнул Кондрахин.

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