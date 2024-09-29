Названа опасность дневной сонливости

Дневная сонливость может указывать на серьезные проблемы со здоровьем. Как утверждает невролог Екатерина Демьяновская, она может стать симптомом депрессивного, биполярного, посттравматического стрессового и тревожного расстройств.

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При этом врач отметила, что зачастую в течение дня в сон клонит людей с опухолями головного мозга, болезнью Паркинсона, сахарным диабетом, нарушениями работы щитовидной железы или сердца.

Однако, указала Демьяновская, обычно в таких серьезных случаях сонливость – не единственный симптом, пишет "Газета".

«Справиться с сонливостью только лишь наладив режим сна не получится — нужно лечить основное заболевание», - заявила она.

Ранее «СП» писала, что вещество из моркови может замедлять образование белковых бляшек, связанных с болезнью Альцгеймера. По словам ученых, каротиноиды — это пигменты, придающие цвет многим овощам и фруктам, а также важные питательные вещества, такие как предшественники витамина А.