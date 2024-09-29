Врач напомнил о симптомах смертельно опасных болезней сердца

Врач-кардиолог Илькин Гасанов напомнил о важности следить за своим здоровьем и обращать внимание на симптоматику, которая может быть связана с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

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По словам кардиолога, в России смертность от болезней сердца составляет порядка 54-57%. Часто подобные болезни протекают бессимптомно, но всё же стоит обращать внимание на ухудшение самочувствия при физических нагрузках, появление ощущения нехватки воздуха и замирания сердца. А если чувствуются перебои в работе сердца, беспричинное усиление сердцебиения, общая слабость, утомляемость, головные боли, тогда всё это требует немедленной консультации врача.

Одним из неочевидных и специфических симптомов сердечно-сосудистых патологий являются отёки голеней и стоп. Врач порекомендовал не игнорировать подобные состояния.

Также Гасанов отметил, что к объективным факторам развития болезней сердца относятся генетическая наследственность, у мужчин — возраст, у женщин — ранняя менопауза. А к субъективным факторам относятся малоподвижный образ жизни, регулярное употребление в пищу жирных и сладких продуктов, курение, увлечение алкоголем.

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