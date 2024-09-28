Реаниматолог объяснил, как спасают пациентов, перебравших алкоголя

Время государственных вытрезвителей, в которых приводили в себя слишком ярых любителей алкоголя, осталось в прошлом (хотя продолжаются дискуссии на эту тему, и многие эксперты говорят, что такая служба в стране необходима). Однако частные клиники часто предлагают свои услуги, рекламируя капельницы "от похмелья", "алкогольного синдрома" и "вывода из запоя".

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Насколько эффективны и безопасны такие процедуры, "Российской газете" рассказал ассистент кафедры анестезиологии и реаниматологии факультета дополнительного профессионального образования Пироговского Университета Андрей Быков.

"Нет такого медицинского понятия, как "алкогольный синдром". Предлагаю разграничить: есть "острая алкогольная интоксикация" и "хроническая алкогольная интоксикация", или "хроническое отравление". Эти два синдрома отличаются по клиническому течению и лечению", - пояснил Андрей Быков.

Пациенты с острой алкогольной интоксикацией - частые "клиенты" отделения реанимации общего профиля.

"Это те граждане, которые перепьют алкоголь вплоть до потери сознания. Бывает, что у них нарушается дыхание, так как это серьезное экзогенное отравление. Скорая помощь доставляет таких пациентов с нарушением ментальных функций в отделение интенсивной терапии. Часто им требуется искусственная вентиляция легких", - отметил доктор Быков.

Острая алкогольная интоксикация выводится капельницами, введением специальных препаратов.

"Пациент просыпается, экстубируется (то есть его отключают от аппарата ИВЛ, если он на нем находился), оставшийся в крови алкоголь метаболизируется, экстубируется, и после этого, скорее всего, его отпускают домой", - рассказал эксперт.

Что касается хронической алкогольной интоксикации, это состояние характерно для алкоголиков, которые пьют алкоголь часто и в огромных количествах. Их лечением занимаются профессионалы-наркологи, психиатры-наркологи.

"Лечение алкоголизма - это лечение такой же зависимости, как и наркомании, это всегда тяжелый и длительный процесс", - уточнил доктор Быков.

Как лечат абстинентный синдром

"Под алкогольным синдромом могут иметь в виду абстинентный синдром. Абстиненция - это синдром отмены алкоголя, серьезные последствия, которые приводят к нарушению множества функций. Алкоголь - это серьезное отравляющее экзогенное вещество. При длительном употреблении в неограниченных количествах, алкоголь оказывает негативное влияние на различные органы и системы и разрушает их", - рассказал Андрей Быков.

Какие могут быть последствия:

Может развиться почечная недостаточность;

Алкогольная кардиомиопатия;

Нарушение центральной нервной системы.

"Частое последствие длительного приема алкоголя и абстинентного синдрома - это полинейропатия. Обычно она проявляется в виде трясущихся рук у алкоголиков. Если говорить академическим языком, это называется синдром Гайе-Вернике. Он характеризуется демиелинизацией сосудистых волокон - разрушением нервных волокон. Это состояние требует комплексной терапии, в первую очередь лекарственной, чтобы нивелировать последствия длительного приема этанола", - отмечает доктор Быков.

В таких случаях применяются капельницы с индивидуальным подбором объема инфузионной терапии, различными лекарственными растворами.

"Также используются седативные препараты, транквилизаторы, поскольку есть последствия со стороны центральной нервной системы в виде психоза, энцефалопатии, белой горячки. Поскольку это полинейропатия, используются комплексы витаминов, основанные на витаминах группы В", - объясняет эксперт.

Насколько безопасны такие капельницы?

"Что касается безопасности, как врач, я против того, чтобы помощь такого плана оказывалась на дому. Мы прекрасно знаем примеры, когда такие случаи заканчиваются летальными исходами. Как минимум, это пациент с острым заболеванием, у которого может быть потенциальная аллергия на какое-то лекарство. Как максимум, может произойти остановка сердца", - отмечает доктор Быков.

Такой пациент должен проходить стационарное лечение. Для этого существует дневной стационар, где работает бригада специализированных врачей, есть мониторинг (то есть пациент находится под постоянным наблюдением), существует возможность оказания экстренной медицинской помощи в нештатной ситуации.