Доктор объяснил процесс повышения температуры

Кандидат медицинских наук, директор по лабораторной медицине и производству компании «ЛабКвест» и «Q-Клиники» Любовь Станкевич назвала повышение температуры естественной защитной реакцией организма.

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«Повышение температуры — это естественная и осознанная защитная реакция организма на внедрение инфекции. Когда в организм попадают вирусы или бактерии, иммунная система активируется, и одним из ключевых инструментов борьбы с инфекцией становится лихорадка», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

Как отметила эксперт, повышение температуры до 38 градусов и выше создаёт условия, при которых ферментные системы возбудителей теряют эффективность, что приводит к их гибели или ослаблению.

Кроме того, это стимулирует мобилизацию внутренних ресурсов организма, считает Станкевич.

Ранее врач-терапевт Видновской КБ Минздрава Московской области Зарема Тен в беседе с Общественной Службой Новостей рассказала, как защитить иммунитет в осенний период.