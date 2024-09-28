Какие симптомы говорят о нехватке железа в организме

Специалисты перечислили симптомы, при наличии которых стоит провериться на дефицит железа в организме, передает издание The Voice.

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Потребность человека в железе зависит от многих факторов – например, от возраста, образа жизни и пола. Так, для здоровых взрослых людей до 50 лет рекомендуемая суточная доза железа составляет 10 миллиграмм для мужчин и 15 миллиграмм для женщин в день.

О нехватке железа говорят следующие симптомы:

Сильное выпадение волос;

Усталость;

Бледная кожа;

Головные боли;

Головокружения;

Повышенный пульс;

Одышка.

Специалисты советуют не медлить с обращением к врачу при наличии вышеперечисленных симптомов.

Повысить уровень железа в организме можно путем изменения диеты. Включите в нее следующие продукты: