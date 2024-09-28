Какие симптомы говорят о нехватке железа в организме
Специалисты перечислили симптомы, при наличии которых стоит провериться на дефицит железа в организме, передает издание The Voice.
Потребность человека в железе зависит от многих факторов – например, от возраста, образа жизни и пола. Так, для здоровых взрослых людей до 50 лет рекомендуемая суточная доза железа составляет 10 миллиграмм для мужчин и 15 миллиграмм для женщин в день.
О нехватке железа говорят следующие симптомы:
- Сильное выпадение волос;
- Усталость;
- Бледная кожа;
- Головные боли;
- Головокружения;
- Повышенный пульс;
- Одышка.
Специалисты советуют не медлить с обращением к врачу при наличии вышеперечисленных симптомов.
Повысить уровень железа в организме можно путем изменения диеты. Включите в нее следующие продукты:
- Говяжью или свиную печень;
- Кешью;
- Фисташки;
- Лисички;
- Курага;
- Тыквенные семечки;
- Шпинат;
- Изюм;
- Тофу.