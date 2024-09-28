$92.71+0.31103.47+0.28
Войти в почту

Какие симптомы говорят о нехватке железа в организме

Специалисты перечислили симптомы, при наличии которых стоит провериться на дефицит железа в организме, передает издание The Voice.

Какие симптомы говорят о нехватке железа в организме
© Unsplash

Потребность человека в железе зависит от многих факторов – например, от возраста, образа жизни и пола. Так, для здоровых взрослых людей до 50 лет рекомендуемая суточная доза железа составляет 10 миллиграмм для мужчин и 15 миллиграмм для женщин в день.

О нехватке железа говорят следующие симптомы:

  • Сильное выпадение волос;
  • Усталость;
  • Бледная кожа;
  • Головные боли;
  • Головокружения;
  • Повышенный пульс;
  • Одышка.

Специалисты советуют не медлить с обращением к врачу при наличии вышеперечисленных симптомов.

Повысить уровень железа в организме можно путем изменения диеты. Включите в нее следующие продукты:

  • Говяжью или свиную печень;
  • Кешью;
  • Фисташки;
  • Лисички;
  • Курага;
  • Тыквенные семечки;
  • Шпинат;
  • Изюм;
  • Тофу.