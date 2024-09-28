Врач рассказал, как кофе поможет в борьбе с деменцией

Употребление кофе может снизить риск развития деменции. Об этом сообщил врач-кардиолог Андрей Кондрахин в интервью российского телеканала.

«Одним из полезных свойств является улучшение мозгового кровообращения», — цитирует Пятый канал заявление Кондрахина.

Врач добавил, что содержащийся в кофе кофеин является ключевым компонентом, который улучшает мозговое кровообращение и, соответственно, защищает клетки мозга.

По словам эксперта, изменение головного кровообращения предотвращает ишемию клеток и развитие деменции. Однако важно контролировать состояние употребление этого напитка. Врач предостерегает от злоупотребления кофе, которое может нанести вред сердцу.

Ранее специалист в области диетологии Маргарита Королева заявляла, что кофе может служить профилактикой болезни Паркинсона. Поскольку кофеин положительно влияет на структуру мозга. Однако она подчеркнула, что не все заявления о пользе кофе обоснованы: например, влияние кофе на риск развития диабета может быть сведено на нет употреблением сладких продуктов, сообщает «Национальная служба новостей».