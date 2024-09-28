Самые опасные фрукты для русского желудка

В 90-е годы прошлого столетия, когда в нашу страну хлынул поток товаров из дальнего зарубежья, не прилавках торговых точек стали появляться экзотические фрукты. Мамы, которым позволял доход, старались накормить своих детей как можно большим количеством невиданных ранее плодов: манго, маракуйи, гуавы и проч. В результате аллергия стала меньшим из зол, с которым столкнулись заботливые родительницы.

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В Иркутской области еле спасли 12-летнего мальчика после того, как он полакомился помело. Причем первоначально у ребенка, страдающего пороком сердца, подозревали передозировку сердечного средства. В ходе исследований выяснилось, что передозировке способствовал помело, который обладает свойством многократно увеличивать эффект медицинских препаратов. А вот китайская слива личи, как раз наоборот, полезна для сердечников, диабетиков и даже онкобольных. Но у малышей она вызывает сильнейшую аллергию, равно как и у взрослых, склонных к пищевой аллергии. В отдельных случаях дело может даже дойти до летального исхода.

Ученые в России бьют тревогу: с каждым годом на торговых прилавках появляется все больше диковинных плодов, которые наши люди, не раздумывая, с удовольствием употребляют в пищу. При этом мало кто берет на себя труд хотя бы поинтересоваться, как едят тот или иной фрукт, не говоря уже о том, кому и при каких заболеваниях он противопоказан. Научно-исследовательский институт питания Российской академии медицинских наук может дать исчерпывающую информацию о любом заморском плоде и его свойствах. Например, психомоторное возбуждение, икота, слабость, рвота, спутанность сознания – симптомы воздействия не только наркотических веществ, но и отравления… карамболой – фруктом, по виду напоминающим звезду. Самое страшное, что ученые до сих пор не смогли окончательно выяснить, какой же именно яд содержится в этом заморском чуде. Поэтому отравление им лечить очень сложно. Он приводит к эпилептическим припадкам, а в отдельных случаях и к смерти. Люди, у которых диагностированы заболевания почек, могут позволить себе съесть за один присест не более 100 мг карамболы. Все, что превосходит эту норму, опасно для жизни.

Аки, или блигия, - фрукт вкусный. На Ямайке считается национальным. Однако плоды вечнозеленого дерева содержат яд. Местные знают, что употреблять аки можно только при условии, если его плоды дозрели естественным образом, либо их нужно варить не менее 10 минут. Чем чревато несоблюдение этих правил наши люди продемонстрировали на собственном примере: медиками зарегистрированы случаи комы и смерти. В 2010 году под давлением неоспоримых аргументов российских медиков реклама пользы экзотических фруктов была запрещена. Страна-производитель должна теперь предоставлять научные доказательства полезного действия на организм того или иного плода, равно как и его диетических свойств. Фрукты, безусловно, способствуют пищеварению. Но даже уже хорошо известные киви, манго, лайм и личи, к примеру, сильно повышают кислотность желудка. Если она у кого-то и без того зашкаливает, то последствия могут быть самыми неблагоприятными. Как и от употребления маракуйи, папайи и помело. Каждый из этих плодов способен вызвать сильнейшую аллергическую реакцию, в отдельных случаях приводящую к анафилактическому шоку.

Вы решили полакомиться авокадо, разрезали его, а тут подруга позвонила. К трапезе вы вернулись минут через 30–40. Как следствие - отравление, потому как косточку из авокадо следует обязательно удалять сразу же после разрезания плода. От соприкосновения с воздухом она начинает выделять ядовитые вещества. А рамбутан и разрезать не нужно. Он отравит вас, если просто полежит у вас длительное время. Срок его хранения - всего несколько дней, а потом он становится токсичным. Кстати, большинство фруктов, не важно - экзотических или местных, полезны, если они дозрели на дереве, в естественных условиях. Поэтому лучше их есть в стране произрастания. Но если уж вы решили побаловать себя экзотикой дома, прислушайтесь к диетологу Алексею Ковалькову, который неустанно повторяет слова Парацельса: «Все – яд, все – лекарство, то и другое определяет доза».