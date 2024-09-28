Можно ли избежать рака простаты

Хотя образ жизни влияет на риск рака простаты, ученые не знают, что конкретно нужно делать для его предотвращения. Чтобы снизить риск летального исхода, тяжелого лечения и осложнений, всем мужчинам старше 45 важно пройти проверку на рак простаты. Об этом «Газете.Ru» рассказал уролог Центра молекулярной диагностики CMD Свердловский ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, кандидат медицинских наук Дмитрий Войтко.

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«Не существует убедительных данных, доказывающих, что какое-то вмешательство в образ жизни помогает избежать рака простаты. Поэтому важно не зацикливаться на профилактике, а сосредоточиться на раннем выявлении заболевания. Скрининг мужчин старше 45 лет — наиболее эффективный способ борьбы с раком предстательной железы», — объяснил Войтко.

Рак предстательной железы ежегодно поражает полтора миллиона мужчин и приводит к 380 тысячам летальных исходов. Чаще болеют мужчины старше 45 лет, и с возрастом риск растет. Раковые клетки предстательной железы можно обнаружить у 75% мужчин старше 80 лет.

«Основной инструмент проверки на рак предстательной железы — анализ крови на ПСА (простат-специфический антиген). Он позволяет заподозрить заболевание. Но окончательный диагноз устанавливается только после выполнения биопсии предстательной железы», — подчеркнул врач.

Также в группы риска входят темнокожие мужчины и те, у кого раком простаты болели отец, дядя, брат, дедушка. Если болел отец или брат мужчины, его риск рака простаты повышается в два раза. Если эти родственники заболели в возрасте до 60 лет, то вероятность заболевания в четыре раза выше.

По данным американского исследования, у 15,6% мужчин с раком простаты есть вредные варианты (мутации) в генах BRCA1, BRCA2, HOXB13, MLH1, MSH2, PMS2, MSH6, EPCAM, ATM, CHEK2, NBN и TP53, добавил врач.

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