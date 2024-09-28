Как предотвратить тромбоз во время беременности

Гормональные изменения во время беременности повышают риск образования тромбов.

Кандидат медицинских наук, руководитель акушерской обсервационной клиники, врач высшей категории Екатерина Ефимкова в интервью изданию «Аргументы и Факты» рассказала, как это можно предотвратить.

По словам специалиста, если у женщины были проблемы со свертываемостью крови до зачатия, необходимо ещё тщательнее следить за густотой крови в период вынашивания ребёнка.

«Возможно, что необходимо будет с разрешения врача принимать разжижающие кровь препараты, – подчеркнул она. – А одним из основных средств для разжижения крови во врачебной практике считается аспирин, где основное вещество — ацетилсалициловая кислота».

Однако применять аспирин без назначения врача нельзя, возможны побочные реакции, предупредила Ефимкова.

«Кроме того, аспирин противопоказан беременным в первые 3 месяца и после 36-й недели беременности. В российских клинических рекомендациях прописано, что перед началом приема ацетилсалициловой кислоты пациентка должна получить полную информацию о действии препарата и дать свое письменное согласие на его прием», – резюмировала доктор.

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