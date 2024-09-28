Кандидат медицинский наук рассказала, как предотвратить тромбоз во время беременности
Гормональные изменения во время беременности повышают риск образования тромбов.
Кандидат медицинских наук, руководитель акушерской обсервационной клиники, врач высшей категории Екатерина Ефимкова в интервью изданию «Аргументы и Факты» рассказала, как это можно предотвратить.
По словам специалиста, если у женщины были проблемы со свертываемостью крови до зачатия, необходимо ещё тщательнее следить за густотой крови в период вынашивания ребёнка.
«Возможно, что необходимо будет с разрешения врача принимать разжижающие кровь препараты, – подчеркнул она. – А одним из основных средств для разжижения крови во врачебной практике считается аспирин, где основное вещество — ацетилсалициловая кислота».
Однако применять аспирин без назначения врача нельзя, возможны побочные реакции, предупредила Ефимкова.
«Кроме того, аспирин противопоказан беременным в первые 3 месяца и после 36-й недели беременности. В российских клинических рекомендациях прописано, что перед началом приема ацетилсалициловой кислоты пациентка должна получить полную информацию о действии препарата и дать свое письменное согласие на его прием», – резюмировала доктор.
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