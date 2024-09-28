Чем опасно самолечение

Заместитель главного врача Самарской областной станции скорой медицинской помощи Юрий Горбенко рассказал, что некоторые предпочитают лечиться самостоятельно, а не посещать специалиста.

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У этого есть свои риски.

Во-первых, дома можно неправильно диагностировать заболевание и просто снять симптомы. При этом проблема останется нерешенной.

Во-вторых, есть вероятность упустить время. А в некоторых ситуациях это чревато развитием осложнений.

В-третьих, по незнанию можно смешать лекарства, сочетание которых либо усилит их действие, либо, наоборот, ослабит. К тому же некоторые таблетки и уколы бывают несовместимы друг с другом.

Кроме того, самостоятельно можно не суметь определить правильную дозировку, которая зависит от степени заболевания, веса, функционального состояния органов и многого другого. Поэтому делать это должен только медик.

Нельзя забывать и про побочные реакции и развитие устойчивости к лекарствам.