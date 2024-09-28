Почему опасны красные родинки

Красные родинки, или ангиомы, могут быть безобидными, но представляют опасность при травмировании, поскольку могут сильно кровоточить. Об этом сообщила врач-дерматовенеролог сети клиник «Семейная» Анна Кутина в интервью журналистам.

«Травматизация красных родинок может привести к их кровотечению», — рассказала Кутина изданию Life.ru.

Врач уточнила, что ангиомы требуют срочного обращения за медицинской помощью, если они травмируются или показывают признаки быстрого роста, меняют цвет или форму, а также начинаются зуд или признаки воспаления.

По словам специалиста, профилактики появления красных родинок не существует. Однако рекомендуется ограничивать пребывание на солнце и избегать повреждений кожи.

Ранее заместитель главврача красноярского краевого онкодиспансера Эдуард Семенов заявлял, что прямой связи между риском развития рака кожи и травмой родинки нет. При повреждении родинки следует обработать рану антисептиком, а при появлении нагноения незамедлительно обратиться за медицинской помощью.