ВОЗ сделала заявление о новом штамме коронавируса

Имеющиеся в настоящее время данные не говорят о том, что новый штамм COVID-19 XEC более опасен, чем предыдущие, считает представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Батыр Бердыклычев. По его словам, которые приводит РИА Новости, впервые этот вариант коронавируса обнаружен 16 мая, а к 18 сентября 28 стран сообщили о последовательностях варианта.

В настоящее время ВОЗ изучает имеющиеся данные об этом варианте вируса, чтобы определить, следует ли классифицировать его как «вариант под наблюдением», — сказал специалист.

XEC — новый вариант коронавируса, который является комбинацией двух более ранних субвариантов «омикрона» FLiRT — KS.1.1 и KP.3.3. Ранее инфекционист кандидат медицинских наук Евгений Тимаков выразил мнение, что заболеваемость новым штаммом коронавируса XEС снизится к Новому году. Как он отметил, этот подвид коронавируса FLiRT протекает активнее. Медик объяснил, что XEС бушует уже около месяца. Требуется время на исследования и логистику, поэтому случаи коронавируса выявляются слегка с опозданием.

В свою очередь ассистент кафедры инфекционных болезней у детей Института материнства и детства РНИМУ им. Н. И. Пирогова Мария Райкович рассказала, что в новом штамме коронавируса SARS-CoV-2 XEC нашли мутации в спайковом белке. Это может влиять на скорость распространения вируса и особенности реакции иммунитета.