Как спасти перепившего водку человека

Чтобы спасти перепившего водку человека, нужно промыть ему желудок содовым раствором, посоветовал преподаватель медфака Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов. В беседе с NEWS.ru врач подчеркнул, что одну чайную ложку соды следует развести в литре воды. Он предупредил, что симптомами алкогольной интоксикации могут быть спутанность сознания, учащенный пульс, падение температуры тела и замедленное дыхание.

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При возникновении опасных симптомов отравления алкоголем срочно промойте пострадавшему желудок содовым раствором: одна чайная ложка соды на литр воды. Дайте ему выпить не менее 20 таблеток активированного угля, — пояснил Умнов.

Хирург уточнил, что помочь может горячий сладкий чай. По его словам, глюкоза даст питание клеткам мозга, а сам напиток согревает. Умнов отметил, что важно следить, чтобы человек не задохнулся рвотой. Лучше всего, подчеркнул он, уложить его на бок.

Обязательно горячий сладкий чай. Глюкоза даст питание клеткам мозга, а чай согреет. Уложите человека на бок. Следите, чтобы он не захлебнулся рвотой, — заключил хирург.

Умнов ранее рассказал, что доза этанола свыше 120 мг может стать смертельной для человека. Врач подчеркнул, что, если за 60 минут выпить литр водки, можно умереть в течение часа. По его словам, за это время концентрация алкоголя в крови достигает пяти-шести граммов на литр крови.