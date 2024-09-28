Симптомы, за которыми скрывается рак груди

Рак молочной железы занимает первое место в структуре смертности от онкологических заболеваний у женщин в Курганской области, как и в других регионах России. Это при том, что на ранних стадиях заболевание вылечивается в 91% случаев. Почему во времена инновационных технологий и высокоточного медицинского оборудования заболеваемость и смертность от рака молочной железы остаются высокими, URA.RU рассказала оперирующий хирург-онколог, заведующая отделением опухолей молочной железы и опухолей кожи Курганского онкологического диспансера Марьяна Брунштейн.

Факторы, влияющие на ситуацию

По данным специалиста, на первом месте среди причин печальной статистики — несвоевременное обращение за медицинской помощью. Роль играет и агрессивное течение заболевания, ошибки диагностики. Также заметна неутешительная тенденция роста заболеваемости раком молочной железы в молодом возрасте.

В России диагноз «рак молочной железы» ежегодно ставят около 19% от всех женских онкологических заболеваний. Количество женщин, которые регулярно проходят обследование груди растет: с 32% до 40%. Это говорит о том, что активно работают профосмотры и диспансеризация. Однако всего 30% российских женщин посещают маммолога один раз в год, в то время как 40% проходят осмотр гораздо реже, а 30% вовсе не посещают врача вообще. По данным опросов, 30% российских женщин не посещает врача по причине отсутствия свободного времени; 41% утверждает, что их ничто не беспокоит, 6% просто не видят необходимости в медосмотре.

Симптомы, которые должны насторожить

Заподозрить проблему со здоровьем женщина может при наличии симптомов.

«Втягивание сосков; выделения из сосков (в особенности кровянистые); изменение формы груди, наличие уплотнений; изменение состояния и цвета кожи молочных желез, эрозии, воспаления; наличие уплотнений в подмышечных впадинах. Все это признаки, которые нельзя игнорировать. При их наличии следует обратиться к врачу для проведения обследования», — подчеркивает Брунштей.

Вместе с тем, на ранней стадии заболевание может не проявляться. Выявить его помогают профилактические осмотры у врачей и обследования. В России клиническим осмотром молочной железы занимаются не только онкологи-маммологи, но и гинекологи.

Когда проходить профосмотры

Женщинам до 40 лет необходимо проходить клинический осмотр один раз в год. Возможно назначение УЗИ. После 40 лет нужно один раз в год обязательно проходить скрининговую профилактическую маммографию. Из-за возрастного снижения чувствительности молочной железы к излучению, после 40 лет маммография абсолютно безопасна. Маммография позволяет выявить ранние формы рака на два года раньше, чем любое клиническое обследование. При наличии наследственной предрасположенности к раку молочной железы, необходимо наблюдение онколога на 10 лет раньше самого «молодого» случая заболевания в семье. Например, если мать заболела в 45 лет — дочери необходимо начать наблюдаться в онкологическом учреждении в 35 лет.

Малоизвестные факты о раке молочной железы

Неправильно подобранное белье (тесное, с давящими металлическими косточками) может спровоцировать повреждение тканей груди — и вызвать возникновение опухоли. На ранних стадиях рак молочной железы невозможно обнаружить клинически (и при самообследовании). Однако самообследование позволяет контролировать состояние молочных желез в интервалах между посещениями врача. При ранней диагностике рака возможно сохранить первозданную красоту груди.

Лечение заболевания в Курганском онкодиспансере

На базе нового корпуса Курганского онкологического диспансера открылось новое отделение опухоли молочной железы и опухоли кожи. В отделении проводят органосохраняющие операции (в том числе с постановкой экспандеров и имплантов молочной железы) с применением современных методов лечения в виде определения сторожевых лимфатических узлов. Пациенты, прошедшие оперативное лечение, в течении первых суток проходят реабилитационные процедуры.

«К сожалению, диагноз может стать настоящим испытанием на прочность. Именно поэтому медицинский персонал обеспечивает комплексный подход: от диагностики до реабилитации. Специалисты ежедневно работают над тем, чтобы создать комфортные условия для каждого, кто нуждается в помощи. В Курганском онкологическом диспансере стремятся не только лечить болезнь, но и поддерживать моральное состояние пациентов и их близких», — отмечает Брунштейн.

Помимо хирургической деятельности, в онкодиспансере проходит «Школа пациента». Это форма повышения уровня знаний пациентов в отношении возможностей мониторинга и терапии онкологических заболеваний, возможность обсудить со специалистами эффективные способы контроля своего состояния и состояния близких.