Первый сигнал, предупреждающий о том, что кровь становится густой

Один из главных врагов сосудов и крови у людей старше 40 лет - атеросклероз. Суть в том, что он провоцирует образование бляшек, убрать которые нельзя. Но можно воздействовать на развитие ситуации.

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"Что выросло, то выросло. Важно остановить их дальнейший рост", - пишет в своем блоге кардиолог, кандидат медицинских наук и медицинский клинический психолог Анна Кореневич.

Чтобы не усугубить ситуацию, важно не только следить за питанием, но и контролировать стресс, потому как в его хронической форме надпочечники активно вырабатывают гормон кортизол.

"Когда его слишком много, то он начинает разрушать сосуды... И густая кровь - это работа кортизола", - отметила кардиолог.

Поэтому важно следить за уровнем кортизола. Его высокий уровень - один из первых сигналов опасных изменений в организме. Он может предупреждать и о густой крови.

Дело в том, что кортизол заставляет печень вырабатывать факторы свертывания крови. Последние сгущают кровь, подчеркнула врач, также указав на то, что гормон воздействует и на синтез плохого холестерина.

Анна Кореневич посоветовала первым делать начать "убирать стресс". По ее словам, люди годами загоняют себя в это состояние. Со временем они перестают замечать, что в организме что-то идет не так.