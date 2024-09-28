Врач рассказала о важности правильного питания при болезнях сердца

Доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения, врач-терапевт Наталья Кобелевская рассказала о важности правильного рациона для людей с сердечно-сосудистыми болезнями. В частности, врач отметила важность отказа от употребления сахара и хлеба.

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Кобелевская объяснила, что при болезнях сердца и в целом при сердечно-сосудистых проблемах важно вовремя и всегда завтракать, лучше не есть сахар и хлеб, а макароны твёрдых сортов, яйца, сырники лучше есть раз в неделю, не чаще.

Также эксперт назвала продукты, полезные при проблемах с сердечно-сосудистой системой. По её словам, это отварная курица или индейка, либо другое нежирное мясо, кашу полезнее всего варить на воде. Терапевт порекомендовала два раза в неделю пить зелёный чай, а от кофе лучше отказаться в пользу цикория.

«Завтрак должен быть обязательно, иначе у человека возникнет чувство голода и позже — днём, вечером, ночью — он съест больше, чем нужно. Кроме того, голодание — это выброс кортизола, который приводит к изменению сахара в крови, поэтому пропускать его не следует», — подвернула врач.

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