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Роспотребнадзор назвал условия для формирования коллективного иммунитета

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национальной ассоциации специалистов по инфекционным болезням им. академика В.И. Покровского, академик РАН Александр Горелов в ходе пресс-конференции на тему: «Профилактика сезонных заболеваний в осенний период» назвал условие для формирования коллективного иммунитета на фоне заболеваемости гриппом.

Названы условия для формирования коллективного иммунитета
© globallookpress.com

Эксперт отметил, что охват вакцинированного от гриппа населения должен составить не менее 60%. И если эти цифры не достигаются, могут начаться определённые проблемы.

«Охват в целом должен быть не менее 60% всего населения, а групп риска — 75% — идеальная ситуация. Если мы не достигаем, то возникает определённая проблема», — объяснил Горелов.

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Болезни и лекарства
Александр Горелов
РАН
Роспотребнадзор