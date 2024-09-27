Как предотвратить появление тромбоза и вовремя его обнаружить

Хирург, флеболог, кандидат медицинских наук Сергей Дробязго заверил, что наследственность и острая инфекция могут привести к отрыву тромба. «Вечерняя Москва» узнала у врача-терапевта, кардиолога Андрея Кондрахина, как предотвратить появление тромбоза и как его вовремя обнаружить.

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Почему возникают тромбы

По его словам, бывает тромбоз вен, артерий и органов. В основном, недуг возникает при различных патологических состояниях гемостаза, когда кровь густеет или начинает плохо сворачиваться.

«Тромбоз развивается, когда происходит повреждение сосудистой стенки патологическими состояниями здоровья например, при длительных воспалительных реакциях в организме. Но самая распространенная причина образования тромбов — атеросклероз. В патологическом состоянии возникают изменения реологических свойств крови, а также замедляется ее течение. Важно понимать, что физиологически кровь течет с определенной скоростью, а если она начинает замедляться по сосудам, то она сгущается. Форменные элементы склеиваются и взаимодействуют между собой», — пояснил эксперт.

Также тромбоз может возникнуть при физиологических повреждениях, когда происходит большая кровопотеря.

«Ткани и органы повреждаются и могут образоваться множественные тромбы. Они появляются, чтобы задержать быструю потерю крови. Например, сильный синяк — это кровоизлияние, ограниченное мелкими тромбами, которые закрывают сосуды», — сообщил Кондрахин.

Помимо этого, тромбозы могут вызывать оральные контрацептивы, особенно при экстренной контрацепции и неправильном применении этих препаратов. Они негативно влияют на систему крови и сгущают ее.

Признаки и симптомы тромбоза

Часто тромбы возникают из-за варикозной болезни вен нижних конечностей, одной из форм которой является тромбофлебид. При этой проблеме воспаляются вены и образуются тромбы. Рано или поздно это может привести к тромоэмболии легочной артерии, которая неизбежно приводит к гибели, подчеркнул специалист.

«Важно понимать, что тромбоз — это результат патологического состояния, одним из которых является атеросклероз. Потому что при данном заболевании происходит формирование атеросклеротической бляшки на поверхности поврежденного сосуда. А если у человека есть еще и сахарный диабет или высокое артериальное давление, то это еще сильнее повышает риски образования тромбов», — рассказал собеседник «ВМ».

Терапевт отметил, что симптомами, которые указывают на образование тромба в нижних конечностях, являются:

Покраснение кожи;

Тянущая боль;

Уплотнения в венах;

Повышенная чувствительность.

«Однако без медицинской диагностики невозможно понять, что у человека скоро оторвется тромб. Как правило, флотирующие тромбы — это случайная находка. Например, пациент знает, что у него варикоз и ходит на ультразвуковую диагностику, а в ходе нее можно выявить тромб», — сказал врач.

Если у человека есть наследственная предрасположенность или варикоз, обязательно нужно регулярно проходить обследование у кардиолога или флеболога, сказал эксперт.

Кроме того, мерцательная аритмия может привести к образованию тромба. Когда сердце неправильно бьется, кровь сбивается и попадает в ушко левого предсердия, где возникает образование тромбов. Это заболевание требует серьезного наблюдения и медикаментозной поддержки, предупредил Кондрахин.

Как лечить тромбоз

По мнению кардиолога, лечение тромбоза зависит от вида тромба. В большинстве случае достаточно медикаментозной поддержки.