Чем опасен недолеченный насморк и как от него избавиться

Насморк — неприятное состояние, выражающееся заложенностью носа, а иногда и потерей обоняния. Особенно часто оно появляется в период повышения риска простуд. Может ли насморк стать хроническим и как его вылечить быстро и безопасно, «Вечерней Москве» рассказала врач-терапевт Ирина Ярцева.

© Вечерняя Москва

По ее словам, многое зависит от того, чем именно вызван насморк. Он может быть аллергическим или сопутствовать острым респираторным вирусным заболеваниям.

«Если он вызван простудой, значит, нужно лечить саму простуду в целом. Нельзя вырвать только один симптом и лечить только его», — объяснила эксперт.

Насморк может протекать в рамках ОРВИ и выражаться обильными выделениями. При этом может болеть горло, у человека может появиться сухой кашель. Если речь идет о состоянии, которое проявляется при вирусе гриппа, — значит нужно лечить в первую очередь именно грипп.

«Основная рекомендация при лечении насморка — промывание солевыми растворами. Если при этом возникает сильный отек полости носа, то можно использовать сужающие сосуды капли, но не чаще трех раз в день и не более пяти дней, или какие-либо противоотечные препараты, принимаемые внутрь, также не более пяти дней», — рассказала врач.

Если человек наблюдает у себя выделения, свойственные при гайморите или любого другого характера, то врач может назначить лекарственные комбинации с гормональными препаратами или местными антибиотиками. В этом случае могут быть прописаны и внутренние антибиотики.

«Если же это аллергический насморк или постназальный, который после инфекции не проходит длительное время, то мы назначаем гормональные препараты на длительный период», — добавила терапевт.

При простуде насморк не может быть единственным симптомом. Скорее всего, пациент обращает внимание только на него. Уже потом при осмотре у врача выясняется, что у человека могла быть боль в горле или повышение температуры, но он принял какие-либо препараты самостоятельно, чтобы снять эти симптомы, и забыл о них.

«Если ничего не делать, то недолеченный насморк может дойти до гайморита. А может и не дойти. Все зависит от того, в каких условиях это началось. Это все происходит в комплексе. Поэтому сказать, что любой насморк доводит до гайморита, нельзя», — подчеркнула собеседница «ВМ».

При этом такого понятия, как «хронический насморк», не существует. Либо он вызван аллергией, либо это вазомоторный ринит (хроническая патология слизистой оболочки носа).

«Есть еще определенные состояния, при которых из пазух и "карманов" все время "подтекает". Но это происходит не из-за того, что человек постоянно болеет», — заверила Ярцева.

Если человек не стал лечить насморк, то это не значит, что он перейдет в хроническую форму. Полость носа физиологически устроена так, что она постоянно санируется и легко очищается самостоятельно, заключила терапевт.