Десять вопросов кардиологу: как понять, что с сердцем что-то «не так»

29 сентября отмечается Всемирный день сердца. В преддверии праздника врач-кардиолог Университетской клиники ПИМУ Елена Жарикова рассказала, с какими вопросами чаще всего обращаются нижегородцы и как понять, что сердце «барахлит».

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1. Недавно начала слышать, как бьется мое сердце — это плохо?

Сердце — основной мотор нашего организма, оно постоянно сокращается на протяжении всей жизни и никогда не отдыхает. В норме мы не замечаем сердцебиения. Если Вы стали слышать свое сердце, то важно понять как оно бьется: ровно или с перебоями, частоту его сокращения в минуту. И с этими данными обратится к кардиологу.

2. Как понять, что с сердцем что-то не так, какие «первые звоночки» должны насторожить?

Нужно обязательно обратиться к кардиологу, если появились следующие симптомы:

Боль за грудиной;

Ощущение нехватки воздуха;

Одышка;

Ощущение замирания сердца;

Головокружение и потери сознания;

Повышение или резкое снижение артериального давления.

3. Что помимо ЭКГ можно сделать, чтобы проверить сердце?

Как модно сейчас говорить, «чек-ап» для оценки работы сердечно-сосудистой системы выглядит так:

Электрокардиограмма;

УЗИ сердца;

Измерение артериального давления;

Лабораторные анализы;

Осмотр кардиолога с дальнейшей оценкой показания для проведения:

Суточного ЭКГ-мониторирования

Стресс-ЭхоКГ

УЗИ сонных артерий

4. Слышал, что есть такое обследование «стресс-эхокардиография». Можно ли пройти его самостоятельно, без направления от кардиолога?

Стресс-ЭхоКГ – это тест, сочетающий эхокардиографию (УЗИ) и регистрацию электрокардиограммы на фоне физической нагрузки. Обычно на стресс-ЭхоКГ направляет кардиолог после оценки показаний и противопоказаний для его проведения. Его назначают не только пациентам с проблемами сердечно-сосудистой системы, но и спортсменам и здоровым людей для оценки готовности к нагрузкам. До проведения теста рекомендуется проведение ЭКГ, суточного ЭКГ-мониторирования и УЗИ сердца.

5. Моя знакомая часто вздыхает и говорит, что это из-за того, что сердце уже барахлит, воздуха не хватает. Такое возможно?

Да, такое возможно. Оценить, связано ли это с сердцем, сможет только врач-кардиолог.

6. Когда сердцу сложнее — в летнюю жару, в сильный мороз, при переходе с одного времени года на другое?

И в жару, и в сильный мороз сердцу работать тяжело. Пациентам с заболеваниями сердца также лучше избегать резкой смены погоды.

7. Правда ли, что инфаркты чаще всего происходят во сне, под утро?

Инфаркт может случится в любое время суток, но действительно, инфаркт миокарда чаще возникает в ранние утренние часы, примерно с 4 до 7 утра.

8. Как я могу почувствовать у себя сердечную недостаточность?

Признаками сердечной недостаточности являются одышка, повышенная утомляемость, отеки нижних конечностей. Определить точную причину этих жалоб может только врач.

9. Как проявляет себя ишемическая болезнь сердца?

Признаками ишемической болезни сердца могут быть:

Боли за грудиной давящего характера;

Боли в левой лопатке и левой руке, нижней челюсти;

Одышка;

Ощущение нехватки воздуха;

Холодный пот.

10. Сердечникам совсем нельзя пить крепкий чай и молотый кофе?

Крепкий чай и кофе, конечно, противопоказаны. Этими напитками в принципе людям, имеющим проблемы с сердцем, не стоит злоупотреблять.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что врач Савицкая рассказала, как научиться заботиться о своем сердце.